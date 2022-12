Juve | il consulente dei pm | «Troppe lacune nei bilanci»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «Idellantus non appaiono redatti nel rispetto delle norme di legge e regolamentari provenienti dalla Consob e dei principi contabili internazionali che disciplinano la formazione di detti documenti». E’ questa la tesi di Enrico Stasi, professore alla scuola di Management di Torino enominato dalla procura di Torino per analizzare iL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sono le conclusioni a cui è arrivato Enrico Stasi, professore alla scuola di Management di Torino enominato dalla procura di Torino nell'autunno 2021 per analizzare i bilanci del club. La ...... ilDiego Pistone e l'avvocata Laura Coppiello dello studio legale milanese Orrik, ...ad ottobre con 16 indagati (inchiesta "Prisma ") e il mese scorso con le dimissioni del CDA -. A ... Plusvalenze Juve, ecco perché la procura ha messo sotto inchiesta i bianconeri In attesa della definizione del nuovo Cda, in casa Juventus si lavora anche ad una riorganizzazione dell'area tecnica, al momento guidata da Federico Cherubini. I bianconeri, già prima del terremoto c ...Sono tanti i nomi sulla lista per il ruolo di ds della Juventus, ora occupato da Federico Cherubini, Campos sarebbe il primo nome ...