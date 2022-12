Inter | Alcaraz idea per giugno Kessie pista difficile per il nodo ingaggio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Carlosrimane un obiettivo di mercato per l’in ottica calciomercato estivo. L’argentino classe 2002 sarebbe infattiessato ai nerazzurri, che sarebbero disposti a spendere i 17-18 milioni necessari per il cartellino del giocatore. Con Gagliardini in uscita,potrebbe superare la concorrenza dell’ex Milan: oltre all’anagrafe, potrebbe giocare un ruolo determinante l’elevato(6 milioni) dicontro il milione chiesto da. SportFace.

TUTTO mercato WEB

1 Aumenta la concorrenza perdel Racing . Sul centrocampista che l'ha opzionato per un ruolo da vice Barella , ora c'è anche il Benfica . I portoghesi starebbero pensando a lui come sostituto di Enzo Fernandez , ...Enzo Fernandez ©LaPresseL'potrebbe pagare le conseguenze dirette dell'affare. Infatti, da giorni si parla del fatto che Carlospotrebbe essere il sostituto ideale che il Benfica ha ... Inter, Alcaraz resta nel mirino: pista più percorribile rispetto a Kessie, ingaggio decisivo Mercato, anche il Benfica sarebbe interessato al centrocampista argentino Alcaraz, obiettivo estivo per il mercato dell'Inter ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...