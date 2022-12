Incidenti stradali anche mortali e plurimortali in aumento in Puglia | 96 deceduti in sei mesi Asset | dati primo semestre 2022 rispetto al precedente

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Crescono gliin. Secondo iprovvisori trasmessi all’(servizio CREMSS) dalle forze dell’ordine, nelinsono avvenuti 4.507con lesione di cui 87(con 7 pluri) che hanno provocato il decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa 6.900.al2021 si registra un incremento del 16% per glicon lesione e del 20% per il numero di feriti; in leggerissimo decremento (-3,3%) il numero degli ...

RomaToday

...i serbi del Kosovo nel nord del Paese e a rimuovere con la forza alcuni dei blocchiche i ... Le autorità kosovare accusano Vucic di fomentareper un intervento armato.Purtroppo glisi verificano ogni giorni. Per fortuna la maggioranza di questinon causano danni particolarmente gravi alle persone. Molti, però, provano danni a veicoli e altri oggetti, ... Incidente a Ostia Antica, scontro frontale tra due auto: due feriti Crescono gli incidenti stradali in Puglia. Secondo i dati provvisori trasmessi all’Asset (servizio CREMSS) dalle forze dell’ordine, nel primo semestre 2022 in Puglia sono avvenuti 4.507 incidenti stra ...La morte di Marco Mastrantonio ilmamilio.it Tragedia questa mattina intorno alle 12 sulla Prenestina Nuova al km 5 circa, dove in un incidente stradale frontale è deceduto un sovrintendente del ...