Dl Rave | la Camera conferma la fiducia con 206 sì

ROMA - Via libera dall'Aula della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto rave. I voti favorevoli sono stati 206, quelli contrari 145 e gli astenuti 3. Maurizio Lupi (Nm) ha chiesto e ottenuto nell'Aula della Camera la seduta fiume sul dl rave, su cui il governo ha appena incassato la fiducia. Con la seduta fiume i lavori proseguono ininterrottamente, tranne che per brevissime pause tecniche, fino al voto. L'Aula della Camera tiene la discussione generale sul decreto rave. Nel pomeriggio la maggioranza potrebbe proporre una votazione per tagliare la discussione generale sul provvedimento, che scade il ...