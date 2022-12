Cialde e capsule di caffè contaminate | richiamo del Ministero

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Alcunedisono stateda una pericolosa sostanza tossica, cosa bisogna sapere Alcuni controlli dei Nas hanno permesso di scoprire che determinati tipi disono stati contaminati da una sostanza pericolosa e dannosa per la salute. Si tratta di una sostanza chimica estremamente resistente, che a quanto pare è anche in grado di resistere dopo la cottura deldi(Download da Adobe Stock)La tossica sostanza è l’ocratossina, una micotossina, una sostanza chimica che viene prodotta dai funghi. Contaminato da questa sostanza iltostato da alcune ditte. L’azione dell’ocratossina è nefrotossica, ciò significa che agisce in modo negativo ...

RaiNews

27 Dicembre 2022 Il Ministero della Salute richiama dal mercato alcuni lotti didi caffè prodotti da tre marchi italiani, per il rischio di contaminazione chimica da ocratossina Questa volta l'allarme arriva da uno degli alimenti più consumati al mondo: il caffè. ...caffè al bando Attenzione ad alcuni lotti didi caffè contaminati da una sostanza tossica, l'ocratossina, una sostanza chimica prodotta da alcuni funghi e dannosa per ... Richiamo di caffè in cialde e capsule a rischio di contaminazione: i marchi e i lotti interessati “Rischio chimico“. Per questo motivo il ministero della Salute ha disposto il richiamo di lotti di cialde di tre marchi di caffè è stato disposto dal ministero della Salute. Il provvedimento riguarda ...Attenzione ad alcuni lotti di cialde e capsule di caffè contaminati da una sostanza tossica, l’ocratossina, una sostanza chimica prodotta da alcuni funghi e dannosa per la salute. Il caffè tostato da ...