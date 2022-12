Calcio | il Torino travolge 4-1 il Monza in amichevole

C'è Pablo Mari in difesa e pure Izzo, sul centrosinistra, per la prima volta contro il suo ex...00 Aston Villa - Wolves 21:00 Crystal Palace - Tottenham BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale - Mantova 20:30 Treviglio - Stella Azzurra 20:30- Juvi Cremona Visualizza Serie A2- ...All'U-Power Stadium la squadra di Juric stende i brianzoli per 4-1: l'autogol di Marlon spiana la strada, poi a segno vanno Radonic e Vlasic (doppietta) ...La squadra di Juric vince 4-1: doppietta per il croato, uiltimo arrivato dopo il bronzo mondiale. Gran gol anche di Vojvoda ...