Traffico Roma del 27-12-2022 ore 13 | 30

(Di martedì 27 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto non sono segnalati i particolari problemi dial momento circolazione sostenuta ma senza impedimenti attenzioni nel piazzale delle Dov’è la polizia locale segnala un incidente con possibili rallentamenti in zona altra segnalazione di incidenti questa volta in via Ardeatina in prossimità di via di Vigna Murata Si raccomanda prudenza lavori Invia con la chiusura delle tratto di strada tra via delle Capannelle e via Pizzo di Calabria direzione centro eviene deviato in via delle Capannelle con rientro in via Appia da via Pizzo di Calabria trasporto pubblico a causa di un problema tecnico la linea tram 2 è sostituita da bus lavori notturni in programma sulla tratto Urbano della A24 per le provenienze dalla tangenziale sarà chiusa l’uscita di Viale Palmiro Togliatti da ...