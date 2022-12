Tempesta d’amore anticipazioni 1-7 Gennaio 2023

(Di martedì 27 dicembre 2022)1-7Erik e Werner pianificano insieme un nuovo piano per smascherare Ariane: non avendo prove del fatto che sia stata lei ad inscenare il rapimento di Robert, i due decidono di mettere sul suo cellulare messaggi retrodatati di Ariane a Erik. Per portare a termine la missione, però, Werner deve L'articolo proviene da MediaTurkey.

Tv Sorrisi e Canzoni

Erik e Werner pianificano insieme un nuovo piano per smascherare Ariane : non avendo prove del fatto che sia stata lei ad inscenare il rapimento di Robert , i due decidono di mettere sul suo cellulare ...Spoiler prossimi episodi soap opera tedesca: Eleni prende una decisione importante Le anticipazioni disvelano che la ragazza sarà in gravi condizioni e solo cure molto costose ... “Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: non c’è dubbio: Erik è tuo padre!