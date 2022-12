Nubi e pioggia lieve al centro-nord | cielo sereno al sud Attenzione alla nebbia

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI -e lievi pioggie sulle regioni del, con locali nebbie e foschia densa, tempoo poco nuvoloso sul Meridione e sulle isole. Queste le previsioni dell'Aeronautica militare, dalle quali emerge anche, nella giornata di domani, una diminuzione delle temperature in diverse aree del Paese. Previsioni meteo per oggi Alestesa nuvolosità  bassa stratiforme su tutte le regioni in temporaneo dissolvimento pomeridiano salvo che su levante ligure, pianura Padana e Friuli-Venezia Giulia e con associate riduzioni di visibilità  per foschia densa o locali nebbie dopo il tramonto in pianura e nelle valli. Pioviggine dal pomeriggio su Emilia orientale e coste del Friuli. Algeneralmente coperto o molto nuvoloso per nuvolosità  bassa ...