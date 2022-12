Meteo | farà caldo anche a Capodanno? Le previsioni

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) –? Ecco leper la fine del 2022 e l’iniizio del 2023. In questi giorni stiamo vivendo un periodo decisamente anomalo per la stagione invernale benché questa situazione-climatica si sia ripetuta parecchie volte negli ultimi dieci anni. Sta diventando anno dopo anno una costante, segno evidente dei cambiamenti climatici in atto. Stiamo parlando della presenza di un grosso anticiclone di matrice sub-tropicale. Ora tutti si chiedono quanto durerà. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it informa che questa grossa struttura di alta pressione abbandonerà il Paese con molta fatica e subirà un temporaneo cedimento soltanto tra giovedì e venerdì, dopo di che tornerà più forte ...

