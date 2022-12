Agenzia ANSA

ha definito "un disturbo" le proteste iniziate in risposta alla morte di Mahsa Amini mente era sotto la custodia della polizia morale. L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diritti ...11.30:"Nessuna pietà per proteste" "Non mostreremo misericordia ai nemici": lo ha dichiarato nel corso di una cerimonia il presidente iraniano, riferendosi alle proteste antigovernative nel ... Iran: Raisi, nessuna misericordia per chi protesta - Mondo "Non mostreremo misericordia ai nemici", ha dichiarato nel corso di una cerimonia il presidente iraniano, riferendosi alle proteste antigovernative nel Paese. Raisi ha definito "un disturbo" le protes ...Il presidente iraniano si scaglia contro i manifestanti. Un altro bambino vittima della violenta repressione: la polizia ha confermato l'uccisione della piccola Saha di 12 anni ...