Iran | Raisi contro i manifestani | ' Nessuna pietà per i nostri nemici'

Agenzia ANSA

Proteste cheha definito "un disturbo" . L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diritti umani (Hrana) ha stimato oggi che 507 manifestanti hanno perso la vita tra il 27 ottobre e il ..., il presidente Ebrahimdurante un'evento pubblico ha mostrato tutto il suo disumano volto nei confronti di chi è sceso e continua a scendere in piazza contro le autorità locali. L'agenzia ... Iran: Raisi, nessuna misericordia per chi protesta - Mondo Confermata la morte di una dodicenne. Ed Elon Musk annuncia che adesso nel paese sono operativi 100 satelliti Starlink ..."Non mostreremo misericordia ai nemici", ha dichiarato nel corso di una cerimonia il presidente iraniano, riferendosi alle proteste antigovernative nel Paese. Raisi ha definito "un disturbo" le protes ...