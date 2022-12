Guerra | “Zero Covid” | attenti alle previsioni sbagliate nel 2023 dopo i disastri del 2022

Corriere della Sera

di Franco Pezzini È appena apparso per i tipi Meridianoil volume Oltre il velo del reale. L'avventura dei racconti continua, a raccogliere (quasi ... larusso - ucraina è stata aperta dall'...... da quella economico - finanziaria internazionale alla pandemia, fino allascatenata dalla ... Fisco: lotta all'evasione fiscale,condoni,burocrazia. È proprio a partire dal fisco che ... Attenzione alle previsioni sbagliate nel 2023 (dopo un disastroso 2022) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Una guerra, quella al Covid, sembra chiudersi ma quella, vera, in Ucraina si accende. Ecco i fatti principali accaduti in questo 2022.