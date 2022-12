Giudice trovata morta in casa a S Stefano | Francesca Ercolini aveva 51 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 dicembre 2022) È statadal marito e dal figlio poco dopo mezzogiorno di ieri, Santo. Choc per il rinvenimento del, 51enne , cadavere nella sua, una villetta a schiera in viale Zara a Pesaro. Una scoperta assurda, irreale per i familiari della donna che nella sua vita professionale ricopriva il ruolo di presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona. Il rinvenimento del corpo esanime delUn giorno di festa rotto da una tragedia per i familiari, gli amici e i conoscenti del magistrato, mentre un collega un altro magistrato è intervenuto sul posto, insieme ai sanitari del 118, per gli accertamenti di rito: stabilire quale sia stata la causa del decesso. Ma a parte quella procedura che la ...