Finanziaria in ordine | ma occhio all’ondata Covid cinese La versione di Cicchitto

Leggi su formiche

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Il bicameralismo è morto da tanto tempo. Al Senato sanno perfettamente che se dovessero cambiare anche solo una virgola della Manovra, si rischierebbe l’esercizio provvisorio”. Fabrizio, ex senatore di Forza Italia, con radici ben salde nel Psi, ragiona sull’esito a cui porteranno i lavori parlamentari della, allargando lo sguardo alle sfide del governo per il prossimo anno e a quelle di un Pd sempre più in cerca d’autore. Alla Camera c’è stata una vera e propria maratona per dare il via libera alla Manovra. Al Senato non sarà così? Mi aspetto qualche scenata da parte dei senatori, ma nella sostanza hanno ben poco margine di manovra se si vuole scongiurare l’esercizio provvisorio. Per cui mi aspetto che si continui con questa grande ipocrisia. Ma, torno a dire, il bicameralismo è sepolto e l’idea di superarlo, promossa da Renzi, ...