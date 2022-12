Dana Saber smaschera Dayane Mello al GF Vip | la verità sui baci lesbo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ci ha tenuto ad informaredella posizione che ha presonei suoi riguardi. Nello specifico, le ha detto che la modella non vuole più essere tirata in ballo durante l’esperienza della ragazza nel reality show. Dinanzi questa presa di posizione, dunque,ha deciso dire la sua, ormai, ex amica. Vediamo cosa ha detto.si “vendica” die svela lasuihanno fatto molto parlare di sé durante la scorsa estate a causa di alcunibollenti che le due si sono scambiate ...