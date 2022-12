Cattolica Eraclea | ucciso a coltellate in strada nell’agrigentino | fermato un sospettato

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un uomo di 51 anni è stato accoltellato per, 30 chilometri a nord-ovest del capoluogo siciliano. A colpire a morte Carmelo Contarini, di professione muratore, sarebbe stato un altro uomo, al culmine di una lite per futili motivi ed esacerbata dall’alcol, sfociata poi nell’aggressione. A pochi passi dal luogo dell’omicidio, i carabinieri hanno poi individuato ein quasi flagranza di reato il presunto responsabile dell’omicidio, un pensionato 66enne del luogo, che si stava consegnando ai militari e si trova ora in caserma. Secondo il racconto dei testimoni, i due uomini si conoscevano da molto tempo, avendo anche i terreni di campagna confinanti. In aggiornamento su Open Leggi anche: Femminicidio a Trapani, il marito: «Mi ha detto che ...

Carmelo Contarini, muratore 51enne di, nell'Agrigentino, è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. I ...Carmelo Contarini, 51 anni, muratore di(Agrigento) è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. E' stato ... Muratore cinquantunenne ucciso a coltellate per strada, preso il presunto responsabile: è un pensionato "Una comunità sotto shock. L'ennesimo omicidio che si consuma nella nostra provincia e sopratutto alla fine dell'anno. Siamo tutti sotto shock. Conoscevo entrambi i protagonisti di questa tragedia ed ...