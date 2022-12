1200 euro netti a tutti i dipendenti | vero regalo del 2023 | date | tempi | domanda

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 27 dicembre 2022). Una notizia meravigliosa per un Natale da vivere più serenamente. Il periodo più bello dell’anno si sta avvicinando sempre di più. Sono gli ultimi giorni di scuola che precedono le festività natalizie ed anche, per molti lavoratori, le ultime ore di lavoro prima di qualche giorno di meritato riposo.(I Love Trading)In questi giorni stanno arrivando anche gli stipendi di dicembre, uniti alle tredicesime che mai, come in questo periodo, sono stati così intensamente attesi. La crisi sta mettendo all’angolo migliaia di imprese e un’infinità di nuclei familiari. La fortuna è che vi sono imprese che non lasciano soli i loro ...