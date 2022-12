Ultime Notizie – Iran | polizia spara a posto di blocco | uccisa 12enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ancora un bambino vittima della violenta repressione scatenata dal regimeiano contro le proteste in corso da mesi in. Secondo quanto denuncia sui social ‘True’, Saha Etebari una bambina di 12 anni, è rimastaquando agenti in borghese hannoto contro l’auto a bordo della quale viaggiava con la famiglia nella provincia di Hormozgan. Una dinamica identica a quella che lo scorso 16 novembre ha portato alla morte di Kian Pirfalak, bambino di 9 anni ucciso dagli agenti che hannoto contro l’auto della famiglia, ferendo in modo grave il padre del piccolo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione