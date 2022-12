Serie B | il programma del Boxing Day

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tutte le partite inper il giorno di Santo Stefano inB. I dettagli su delle sfide potenzialmente decisive Oggi, lunedì 26 dicembre 2022, torna in campo laB con ilDay del calcio italiano. Ecco le sfide in. PARTITE – 12.30 Brescia-Palermo – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Cagliari-Cosenza – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Venezia-Parma – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Ascoli-Reggina – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Benevento-Perugia – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Sudtirol-Modena – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 SPAL-Pisa – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.15.00 Como-Cittadella – DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL.18.00 Frosinone-Ternana – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT , ONEFOOTBALL.20.30 Bari-Genoa – DAZN, ...

Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il che vi porta su tutti i campi della B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo ... Calendario Serie A1 Volley femminile oggi: orari lunedì 26 dicembre, programma, tv, streaming Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Santo Stefano con tutta la 19ª giornata, il clou alle 20.30 fra i pugliesi di Mignani e i liguri di Gilardino, davanti a 40mila spettatori. Alle 12.30 Aglietti debutta sulla panchina del Brescia che a ...