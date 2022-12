Salvini | “Le comunità solidali sono una delle più belle realtà di questo Paese”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) MILANO – “Leunapiùdi, fatte di Persone che sanno ascoltare e accogliere le richieste di aiuto di chi è in difficoltà, di chi vuole rinascere superando le proprie debolezze”. Lo afferma il vice premier Matteo, che questa mattina a Limbiate ha incontrato, alla Fondazione “Eris Onlus”, “tanti ragazzi che portano avanti la loro battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe, grazie a donne e uomini che hanno deciso di fare del loro lavoro una vera e propria missione. Onore a loro e grazie per quello che fate”. L'articolo L'Opinionista.

Il Sole 24 ORE

