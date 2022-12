Milano | rapinato in strada il figlio di Matteo Salvini | minacciato con un coccio di bottiglia

Leggi anche > Salvini, il figlio Federico aggredito ein strada a: 'Minacciato con una bottiglia di vetro rotta' La ricostruzione L'episodio è accaduto in via Prediera a Pavullo, nel ...La telefonata al 112 parte dalla scorta del ministro. È la sera dell'antivigilia di Natale e Federico Salvini è arrivato tardi per la cena di famiglia a casa di papà Matteo. Ma soprattutto è scosso. ...Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20 in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, il ragazzo è stato rapinato da due persone che lo hanno minacciato con una bottiglia. Bottino ...Federico Salvini, figlio del leader della Lega, è stato rapinato la sera del 23 dicembre. Lo racconta lo stesso ragazzo diciannovenne che ha ...