HONOR 80 GT è ufficiale | si unisce ai membri della famiglia HONOR 80

Anteriormente,80 GT integra una fotocamera da 16 megapixel mentre, sul retro, opera una tripla fotocamera : nello specifico il modulo rettangolare è diviso in due parti, con due sensori ...Altro aspetto molto positivo diMagic 4 Pro risiede nel suo software, che è un'evoluzione di ... perché il prezzoè ancora di 1.379 euro, anche se sul mercato ormai non si trova ... Honor 80 GT: UFFICIALE il primo gaming phone dell'azienda Honor 80 GT è finalmente stato presentato ufficialmente dalla compagnia cinese; il device è un gaming phone elegante con Snapdragon 8+ Gen 1.1 anno di Honor, salutiamo il 2022: il punto della situazione sui principali prodotti di quest'anno, la Community e i progetti in arrivo!