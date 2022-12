Death Stranding è ora gratis su Epic Store

Everyeye Videogiochi

L'attesa per2 o DS2 potrebbe non essere eccessivamente distante: nelle scorse ore non è infatti passato inosservato un aggiornamento arrivato dal senior artist del progetto, sul proprio ...Hideo Kojima, in un nuovo episodio del suo podcast Brain Structure , ha parlato del personaggio Fragile die del ruolo che interpreta nella storia del prossimo sequel,2 . Il titolo è stato presentato ufficialmente durante i The Game Awards 2022 insieme a un trailer ... Giochi PC Gratis: Epic Store regala Death Stranding! Indizi sul titolo del 26 dicembre Potrebbe essere già trapelato per errore l'anno di uscita di Death Stranding 2 — o DS2 — grazie a un aggiornamento del senior artist.Hideo Kojima ha spiegato nel suo podcast che Fragile e i personaggi interpretati da Elle Fanning e Shioli Kutsuna avranno un ruolo importante ...