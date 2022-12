Dakar 2023 | il prologo e le 14 tappe ai raggi X Quasi 5000 km di prove speciali | Empty Quarter decisivo?

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia in vista della, che si disputa per la quarta volta consecutiva integralmente in Arabia Saudita dal 31 dicembre al 15 gennaio. Si tratta della 45ma edizione del rally raid più impegnativo e prestigioso al mondo, che prevede un totale di 8549 km (di cui 4706 km di). Si parte con un brevedi 11 km a Sea Camp, nei dintorni di Yanbu (porto commerciale saudita), per poi cominciare a fare davvero sul serio a Capodanno nella stessa località sul Mar Rosso con la prima vera tappa competitiva della manifestazione, caratterizzata da un anello con 367 km cronometrati. Chilometo importante anche nelle giornate successive, con i 430 km competitivi della Sea Camp-Al-‘Ula, i 447 della Al-‘Ula-Ha’il ed i 425 della frazione ...