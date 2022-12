Concept Luna | mai visto un notebook del genere | stravolge l’idea di PC

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il computer, per come lo conosciamo, tendiamo sicuramente a considerarlo un dispositivo fenomenale e insormontabile., però, ha superato ogni aspettativa possibile: non se ne era maiuno così. I PC casalinghi e quelli quantistici, nell’arco di pochi anni, hanno rivoluzionato il concetto di computer rendendolo molto più sofisticato rispetto a come lo conosciamo. L’evoluzione della tecnologia e la rimodulazione dei componenti, come è facilmente comprensibile, hanno permesso alle compagnie di poter sviluppare dei computer sempre più efficienti e performanti. Questoè senza dubbio geniale – Computermagazine.it, infatti, è il risultato di un ingegnoso risultato portato a termine da Dell, che ha avutodi creare ...