Beccaria | sette agenti intossicati Si costituisce un terzo detenuto

Corriere Milano

... il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha così annunciato la sua presenza al, istituto minorile da cui ieri sono evasiragazzi, di cui due ripresi, a margine di ......che invece per ora sono al". Lo ha detto la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carlo Gatto, all'arrivo all'istituto penitenziario dopo l'evasione di ieri di... Milano, evasioni e incendi nel carcere minorile Beccaria: in sette scappano, due ripresi. Quattro agenti in ospedale "Mi telefoneranno e li riporterò indietro". Il racconto di don Gino Rigoldi, che attacca le istituzioni: "Istituto abbandonato" [Video] ...I fuggiaschi, tutti tra i 17 e 18 anni, tre sono già stati presi, uno di questi si è consegnato convinto dai genitori. In ospedale quatto agenti per intossicazione ...