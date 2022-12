Beatrice Valli | gravidanza a riposo | “Mi vedrete spesso sul divano”

leggo.it

'Non faremo nessun viaggio in questi giorni perché dall'ultima visita fatta mi hanno trovato il collo dell'utero troppo corto e quindi mi hanno messo a riposo '. Così ha scrittoin una storia su Inatsgram pubblicata il giorno di Natale per a ggiornare i fan sulle sue condizioni di salute in questa quarta gravidanza. Già nelle scorse settimane, infatti, l'ex ...Gravidanza non semplice per. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne , nelle scorse ore, ha spiegato ai suoi 'seguaci' di Instagram che sta attraversando un momento delicato della dolce attesa. A inizio ... Beatrice e Ludovica Valli, lo spoiler della madre sui nomi dei nipotini in arrivo Essere sorelle anche nelle gravidanze quasi contemporanee, è cosa da pochi. Non per Beatrice e Ludovica Valli che stanno passando queste festività natalizie in dolce attesa. Ma a rovinare la sorpresa, ...Beatrice Valli è alla sua quarta gravidanza che, forse, più di ogni altra le sta dando qualche problema di troppo ...