Amici 22 | una sorpresa per Wax | il cantante resta di sasso e poi scoppia a piangere ‘Che vergogna’

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 26 dicembre 2022)22 in questi ultimi giorni dell’anno sta regalando ai fedelissimi telespettatori emozioni molto intense e tanta commozione, ma sta mettendo anche in risalto i caratteri nascosti degli artisti che nella scuola si giocano un’importante opportunità professionale. La puntata andata in onda venerdì 23 dicembre 2022 si è concentrata, oltre allo scambio dei regali tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2022/2023, spuntano i nomi dei nuovi giudici serali: in lizza due pupille di Maria De Filippi Nuovo crollo ad, Mattia sta male e Maria De Filippi interviene: ‘Lei è ovunque, devi trovare un modo’2022, anticipazioni speciale natalizio: sorprese e nuove esibizioni per gli allievi2022, ...