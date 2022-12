Alice Pignagnoli | “Grazie di cuore per la vicinanza | Ternana e presidente Bandecchi come raggi di sole”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ arrivata la risposta della calciatrice, di ruolo portiere,, che alla quale laFemminile, attraverso il, ha proposto un ingaggio dopo che la stessa, nella sua Società di appartenenza, era finita fuori rosa perchè in dolce attesa. “Ho passato giorni davvero difficili e complicati per quello che mi è successo – ha raccontato-, anche perché, nonostante quello che viene detto e scritto da una parte, si tratta di una faccenda davvero brutta che, in parte, mi ha rovinato la cosa più bella del mondo, ovvero diventare mamma. Ma venire a sapere che c’è stata una società e una persona che ha mosso mari e monti per ingaggiarmi e farmi sentire parte della famiglia, mi ha commosso e stravolto dal punto di vista delle ...

Sky Sport

La sua vicenda è finita su tutti i siti e su tutti i giornali, anche non sportivi. Lei,, 33 anni di Reggio Emilia è portiere nella squadra di calcio femminile della Lucchese che milita in serie C. Due mesi fa ha scoperto di essere incinta e lo ha comunicato alla società. ...CALCIO C DONNE - Una vicenda che ha avuto una cassa di risonanza a livello nazionale ed anche oltre. Adesso la questione del contenzioso tra la Lucchese Femminile e la calciatricesi risolve con un accordo che mette la parola fine a tutta la vicenda su cui qualcuno come spesso accade ha voluto ricamarci sopra. Leggiamo in modo testuale il comunicato diffuso ... Alice Pignagnoli a Sky Sport: "Noi senza tutele, sogno un mondo diverso per i miei figli" Primi contatti tra il club e Alice Pignagnoli, esclusa dalla squadra della Lucchese perché in stato interessante ...E per quello che ha tentato di fare una grande società come la Ternana non ci sono parole“ La proposta del presidente Bandecchi nei miei confronti, quello che mi hanno detto lui e Paolo Tagliavento, m ...