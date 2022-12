Addio all’ex senatore sannita di Fi Cosimo Izzo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ scomparso, all’età di 79 anni, l’avvocato(detto Mino)di Airola (Benevento).è stato per lunghi anni uno dei punti di riferimento della politica. Consigliere comunale agli esordi, è stato assessore provinciale e, dal 1995 al 1998, assessore della Regione Campania ai Trasporti e Viabilità nella giunta Rastrelli. Dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana e un periodo di militanza con il partito di Clemente Mastella, nel dicembre del 2000 aderì a Forza Italia, nelle cui file nel 2001 venne eletto per la prima volta al Senato nel collegio di Benevento e poi riconfermato a palazzo Madama nelle elezioni del 2006. Alle elezioni regionali del 2015 in Campania scese in campo con Forza Italia ma non fu eletto nonostante fosse risultato il terzo candidato più votato. A dare l’annuncio su Fb ...