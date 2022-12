Turchia | l’Adana Demirspor di Montella continua a sognare | battuto 2-1 il Karagumruk di Pirlo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Prosegue la stagione da urlo deldi Vincenzo, a soli 2 punti dalla capolista Fenerbahce nella SuperLig. Il campionato turco non si ferma nemmeno a Natale e mette di fronte due tecnici italiani.ha infatti sfidato Andrea, allenatore del, avendo la meglio per 2-1. Alla formazione dinon è bastata la rete di Fabio Borini per evitare una sconfitta che vale il terzultimo posto della classifica. IL VIDEO DEL GOL DI BORINI SportFace.

La Gazzetta dello Sport

