Morto Franco Frattini | il Ministro degli esteri trasparente

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nella sera della scorsa Vigilia di Natale è, elogiato da molti per la sua mitezza e capacità diplomatica. Aveva 65 anni e da tempo lottava contro un tumore. Da gennaio 2022 ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio di Stato in luogo di Filippo Patroni Griffi, a sua volta nominato Presidente della L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

E' un momento del messaggio con cui Roberto Calderoli , Ministro per gli affari regionali e le autonomie, rende omaggio aFrattini. Il presidente del Consiglio di Stato èieri all'età di ...- Il mondo della politica piangeFrattini,a Roma a 65 anni. Fu ministro degli esteri del governo ... E' morto Franco Frattini, il ministro degli Esteri di Berlusconi «Sono addolorato e in questo momento non posso che pensare anche all’altro amico, e coetaneo, Roberto Maroni. Ancora una volta penso al 'nemico' o 'ospite ...Franco Frattini, ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato, è morto ieri sera. Aveva 65 anni. (ANSA) ...