Modena | donna di 68 anni muore sbranata dai suoi due rottweiler | l’avevano già aggredita in passato

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unadel modenese è stata uccisa daidue, che l’hannomentre dava loro da mangiare. Il fatto è avvenuto stamattina a Concordia sulla Secchia, dove i cani vivevano da tempo con la 68enne Iolanda Besutti e li marito. A soccorrerla è stata la figlia, mentre il marito non si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre, oltre al 118. Le condizioni della, morsa alla testa e al braccio, sono apparse subito critiche. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’aggressione, avvenuta in giardino. I due cani, che ora rischiano di essere abbattuti, avevano già in ...