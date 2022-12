Ballando con le Stelle | il Codacons vuole contare i voti della finale

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilin pista dopo la seratadicon le. Il programma di Raiuno si è chiuso con la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, coppia ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata. Al secondo posto il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor. Il risultato, preceduto in trasmissione dalle posizioni critiche assunte da Selvaggia Lucarelli, è stato ampiamente contestato sui social. Ilquindi ha deciso di presentare una istanza alla Rai per conoscere tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network. “In queste ore da più parti si chiede il nostro intervento sul caso deiai concorrenti del programma in occasione ...

Corriere della Sera

... quando in ballo c'è Selvaggia Lucarelli , altresì detta la sacerdotessa del giusto, la presunta depositaria del bene nonché ferocissima giurata dotata di paletta ale Stelle , talmente ...Continua a far discutere la vittoria di Luisella Costamagna ale Stelle . La giornalista, in coppiaPasquale La Rocca, è riuscita a trionfare principalmente grazie al voto dei giurati (esclusa Selvaggia Lucarelli) e degli opinionisti in studio. ... «Ballando con le Stelle», Codacons fa istanza alla Rai: «Chiediamo accesso ai voti della finale» Polemica finale (e in finale) a Ballando con le Stelle. «Quello che è accaduto ieri sera durante la finale di "Ballando con le Stelle" è un vero ...Nella puntata de 25 dicembre tra gli ospiti Iva Zanicchi, Orietta Berti, Christian De Sica, Fabio De Luigi, Cristiano Malgioglio ...