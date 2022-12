Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)DEL 24 DICEMBREORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA VIGILIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN PRIMO PIANO ANCORA L’A1-NAPOLI, CI SONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO VERSO NAPOLI; ANCORA SULL’A1 PERMANGONO LE CODE TRA IL NODO A1/A24-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI. TEMPI DI PERCORRENZA DEL TRATTO DI CIRCA UN’ORA. SI SONO FORMATE CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1. TRAFFICO INTENSO ANCHE NELLA ZONA DEI CASTELLINI, CI SONO CODE NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI. TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER INTERVENTO TECNICO; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE SAN ...