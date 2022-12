(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - Perla giustizia interna agli avvocati e quella civile sono state impegnate a stabilire se leda parte di unaneomamma fossero dovutecarenza di sonno per la fresca maternità. La vicenda si è chiusa nei giorni scorsi con la pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite civili (11 magistrati), diffusa dallo Studio Cataldi e letta dall'AGI, che ha respinto il ricorso della professionista contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso confermando che lo stress dovuto al post parto nonva la sua "condotta sconveniente" rispetto al codice deontologico delle toghe. La donna ha tenuto duro fino all'età in cui il figlio ha ...

... a partire da gennaio 2023 il reddito di cittadinanza verrà erogato per massimomensilità ai cosiddetti occupabili. Ovvero le persone con un'età compresa tra 18 e 59che sono in grado di ...Ora invece, si dirà che deve impiegarci solomesi. Predomina lo stereotipo del "furbetto". ... il povero abita al Sud dove il lavoro è più scarso, ha più di 50, un titolo di studio basso e ... Sette anni di processi per decidere se la stanchezza di un legale giustifica le offese alla Magistratura Caro direttore, nell'ottobre scorso il Partito Democratico ha compiuto 15 anni, guidato da dieci Segreterie. Enrico Letta, parlando a Roma all'incontro Per una vera fase costituente ...Caroline Ellison ha frequentato il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per un breve periodo.Carolina Capitale L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison ...