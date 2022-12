Sammy Basso ospite del concerto di Natale alla Camera | Un onore | emozionatissimo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dicembre 2022, biologo ed attivista per la progeria, una condizione rara, è statoe protagonista deldi. In questo video racconta le sue emozioni a ...

Tag24

Roma, 24 dicembre 2022, biologo ed attivista per la progeria, una condizione rara, è stato ospite e protagonista del Concerto di Natale. In questo video racconta le sue emozioni a Montecitorio e l'importanza di ...In una sala cinematografica di cuiha ancora paura, la prima gli spiega che i film sono sogni ...grande del cinema d'intrattenimento internazionale è un film indipendente relativamente a... Sammy Basso: età, malattia e quanto può vivere il biologo (ASI) “Con Sammy Basso e con Giulio Mogol oggi un momento di grande cultura e di grande impegno sociale alla Camera dei Deputati per iniziativa del presidente Fontana.La decisione di installare una ruota panoramica al porto di Napoli genera disaccordi. L'attrazione è tra le più grandi d'Europa.