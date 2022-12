Nostradamus | profezie 2023 | rivolte | cannibali e un disastro su Marte

Vatican News - Italiano

Lediper il nuovo anno tornano a fare rumore. Il suo libro , scritto nel 1555, custodirebbe previsioni accurate anche per il 2023 . Si scopre così che nel 2023 il prezzo del cibo ...Il Great Reset, appunto! E non si tratta di affermazioni fumose, vaghe, o ambigue o comunque da interpretare come ledima di affermazioni apodittiche, chiare, definite ed ... La profezia di Lampedusa Le profezie di Nostradamus per il nuovo anno tornano a fare rumore. Il suo libro, scritto nel 1555, custodirebbe previsioni accurate anche per il 2023. Si scopre così che nel 2023 ...I ricercatori ritengono che Michel de Notredam (Nostradamus) abbia previsto una catastrofica eruzione vulcanica a Yellowstone. Gli interpreti delle famose quartine di Nostradamus, hanno affermato che ...