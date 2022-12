Natale di guerra in Ucraina | le bombe non fermano le feste | sperando in un 2023 di pace

AGI - Agenzia Italia

diin Ucraina, ma missili, bombe e il taglio dell'elettricità non fermano lo spirito di celebrazione della popolazione ...... laè utile solo ai mercanti d'armi che si arricchiscono con la morte di tanti innocenti, colpevoli solo di credere nei valori umani e nella difesa dei confini della patria. Viviamo un... Natale senza luce e in guerra: lo spot di 'auguri' all'Europa della tv russa Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Come Difesa abbiamo l'abitudine di creare occasione per ricordare quanti si sono sacrificato per noi, i nostri Caduti, i nostri ...