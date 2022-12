Natale | Confcommercio | 8 su 10 italiani a casa e in famiglia

(Di sabato 24 dicembre 2022) ROMA – Oltre ottosu dieci trascorreranno le feste diin, il 62,6% delle famiglie lo farà per tradizione, il 40% perché è più comodo e confortevole, quasi un terzo lo farà per risparmiare; la maggior parte degli(oltre l’80%) passerà la Vigilia e il giorno diinmentre più del 10% lo farà con amici o colleghi; a cucinare le pietanze natalizie saranno prevalentemente il padrone o la padrona di(45,5%), i genitori (31,6%), il partner (20,3%); meno attivi tra i “fornelli”, figli (9,4%), zii (5,4%) e nonni (4,1%); infine, tra coloro che non trascorreranno ale festività natalizie, il 12% si recherà al ristorante e quasi l’11% farà un viaggio, prevalentemente in Italia. Questi, in sintesi, i principali ...

