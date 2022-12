Migranti alla scoperta del mare buono | a Procida “22 nodi” per superare la paura e sperare nel futuro

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 dicembre 2022) Cosa rappresenta ilper chi, da bambino, se non da neonato, ha dovuto attraversarlo su mezzi di fortuna, probabilmente non comprendendo nemmeno il perché di quel viaggio disperato, al freddo, con pochissimo cibo, per giorni e giorni? Cos’è quella distesa immensa d’acqua scura, che la mamma o il papà guardano preoccupati, per chi ha vissuto fino ad allora in terre aride, dove ilera solo una parola lontana, forse mai nemmeno sentita pronunciare? Quella distesa d’acqua che, troppo spesso, diventa cimitero, inghiotte esseri umani come un mostro senza forma. Ma, una volta approdati a terra, quella agognata, desiderata, sognata, ilpuò diventare anche qualcosa di diverso, di meno pauroso. Un bambino accolto dal Sia discruta ilÈ da questa volontà di ri...