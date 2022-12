Inchiesta green pass falsi | indagate la cantate Madame e la tennista Camila Giorgi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilormai non è più obbligatorio ma le inchieste iniziate qualche mese fa proseguono. Diversi scandali hanno coinvolto medici e pazienti che hanno deciso, durante la pandemia, di inventarsi un modo alternativo per ottenere ilverde anche senza aver fatto realmente il vaccino. Sono inchieste che riguardano ilillegale. In una di queste, ci sarebbero anche due nomi illustri. Nel mirino delle forze dell’ordine ci sarebbero anche la cantante vicentina(Francesca Calearo, 20 anni) e laprofessionista, 30 anni, assieme anche ad alcuni componenti della sua famiglia. Il primo a dare la notizia è il Giornale di Vicenza. Questa l’accusa sulla quale sta indagando la procura di Vicenza, che ...