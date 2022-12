GF Vip | ultima indiscrezione su Sarah Altobello | convolerà a nozze?

Leggi su dailynews24

(Di sabato 24 dicembre 2022)sta facendo discutere non solo dentro la casa del GF Vip, ma anche fuori. In particolar modo, a finire al centro delle chiacchiere è la sua situazione sentimentale, per nulla chiara al pubblico del reality. Se la gieffina continua a dichiararsi single, sui social la situazione sembrerebbe diversa, addirittura si è parlato di L'articolo