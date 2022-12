Firenze | sicurezza sulle strade | tavolo tecnico in Questura per aumentare controlli

gonews

... i primi servizi straordinari, su imput diretto del Dipartimento della Pubblica. Queste ... mentre l'area urbana sarà affidata alla Polizia Municipale di, alle volanti della Questura e ...Poi per ragioni diquesto non è stato possibile, quindi abbiamo cercato un altro modo per poter supportare questa causa. Dal contatto con la Croce Rossa diè nata l'idea di ... Tavolo sulla sicurezza per Natale in questura a Firenze Siamo tornati ai livelli precedenti alla pandemia. Il questore di Firenze ha convocato un tavolo tecnico Siamo alla vigilia di Natale e ovunque c’è aria di festa: ma per garantire tutto questo l’autor ...Confidando naturalmente nel buon senso di tutti i cittadini, verranno incrementati i servizi di prevenzione e contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, nonché la vigilanza ...