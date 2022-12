Danilo Valeri | ritrovato il ragazzo rapito a Ponte Milvio | sta bene

RomaToday

... ragazzo rapito a Ponte Milvio: "Così lo hanno portato via", la testimonianza Roma, ragazzo rapito a Ponte Milvio: la denuncia di commercianti e residenti E' stato ritrovato, il ...Roma - E' stato ritrovato dalla polizia, il ragazzo di vent'anni sequestrato questa notte nella zona della movida a Ponte Milvio a Roma. Il giovane, appartenente ad una famiglia dedita allo spaccio di droga nella zona di San ... Danilo Valeri è stato ritrovato: il giovane rapito a Ponte Milvio sta bene Ascolta l'articolo E’ stato ritrovato Danilo Valeri, il ragazzo portato via questa notte da un locale di via di Tor di Quinto a Roma. Il giovane, come comunica la Polizia, attualmente si trova negli ...Un sequestro di oltre 12 ore. È successo a Roma, dove Danilo Valeri, un ragazzo di 20 anni è stato sequestrato in piena notte da un gruppo di persone fuori ...