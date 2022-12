Atalanta | fa bene l’aria d’Europa | Nerazzurri già pronti per ripartire

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Se è vero che vincere aiuta a vincere, non c’è niente di meglio che una vittoria per alimentare un’altra bella impresa. E sarà pure quello che una volta veniva definito calcio d’agosto, il tempo delle amichevoli che ora si giocano invece a dicembre, però le sensazioni positive che arrivano da Siviglia non sono certo da buttare, anzi. È un’che appena sente aria di Europa si riaccende e gioca come spesso tante italiane non sanno fare, imponendosi per qualità, organizzazione di gioco e carattere. Tre gol al Nizza, tre gol al Betis Siviglia. Anche il menù natalizio non si discosta da quello con le bollicine della Costa Azzurra. In Andalusia si pensava al test più difficile tra quelli del precampionato, ma con un uno-due secco a metà del primo tempo la Dea ha aperto la strada verso un’altra vittoria. Che non conterà nulla agli effetti della classifica, però fa ...