Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 22 dicembre 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022), ecco l’deidi martedì 20. La combinazione è 9-25-34-39-54-64. Jolly: 87. Superstar: 22. Nessun ‘6’ al concorso didel. Alla prossimail jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 333,7 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Il commissario tecnico della nazionale francese deciderà in questi giorni se proseguire sulla panchina dei Blues. Il presidente della FFF: 'Credo che ...Tragedia nella tragedia nell'omicidio della bancaria 41enne Eliana Maiori Caratella : oggi alle 20 nel carcere di Lanciano dove era rinchiuso da lunedì sera dopo aver sparato alla compagna, si è ... Due ragazzi italiani trovati morti in Inghilterra: fermato un uomo IL TRENTO - «La partita contro il Trento sarà l'ultima del 2022, ma allo stesso tempo aprirà il girone di ritorno e noi vogliamo tornare alla vittoria. Dovremo giocare una partita vera, altrimenti la ...Non a caso, nelle ultime due partite, contro Virtus Verona e Arzignano Valchiampo, sono arrivate altrettante sconfitte. Per i bianconeri di mister Brambilla, ora, venerdì 23 dicembre alle 12,30, la ...