Roma | ragazzo portato via da locale a Ponte Milvio | in corso ricerche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unè stato prelevato questa notte da alcune persone, mentre si trovava all’esterno di undi, a. Sono inle indagini per rintracciare il giovane e per capire in che ambito è maturata l’azione. Per i testimoni, ascoltati dalla Polizia, si tratta di un rapimento. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di persone ha fatto irruzione verso le 2,30 di questa notte in un notoin viale di Tor di Quinto facendo poi perdere con lui le tracce. Da quanto si apprende i familiari del, residenti nella zona di San Basilio, avrebbero precedenti per droga. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Fatto Quotidiano

Un gruppo composto da sei o sette persone ha fatto irruzione in un locale in viale di Tor di Quinto, a, e ha rapito un. Il blitz è avvenuto verso le 2.30 di notte. Il cellulare del giovane, che farebbe parte di una famiglia della zona di San Basilio nota per essere legata al mondo della ...Unè stato prelevato questa notte da alcune persone, mentre si trovava all'esterno di un locale in viale di Tor di Quinto, zona Ponte Milvio, a. Sono in corso le indagini per rintracciare il ... “Rapito un ragazzo in un locale della movida di Tor di Quinto”: indagini della polizia a Roma Questa notte un ragazzo è stato sequestrato mentre era in discoteca a Ponte Milvio a Roma Quello che è successo poche ore fa a Roma lo stabiliranno le forze dell’ordine ma stamattina, tutti i media, p ...In sei o sette hanno fatto irruzione in un locale a Ponte Milvio, nel cuore della movida di Roma, e hanno rapito un ragazzo. Secondo quanto riporta ...