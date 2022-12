LA NAZIONE

Rapporto Ispra 2022: nella regione la raccolta differenziata è al 64%, in linea con la media nazionale. Nel 2021 i toscani hanno prodotto 518 chili dia ..."II servizio di raccolta deinelle nostre città impegna ogni giorno circa 1.000 mezzi sulle ...l'assessore all'Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Firenze e Presidente di ATO... Rifiuti in Toscana, ultima per raccolta differenziata è la provincia di Grosseto Rapporto Ispra 2022: nella regione la raccolta differenziata è al 64%, in linea con la media nazionale. Nel 2021 i toscani hanno prodotto 518 chili di rifiuti a testa.Ciò che in autunno era solo un auspicio, adesso si è trasformato in realtà: a Livorno arriveranno 10 mln di euro dal Piano nazionale di ripresa e ...